На Украине без электричества остались 455 населенных пунктов

Как отметили в Минэнерго страны, ситуация в энергосистеме является стабильной

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Более 450 населенных пунктов на Украине в силу разных причин остались без электроснабжения. Об этом сообщило Минэнерго страны.

"Из-за непогоды, боевых действий и технологических нарушений без света 455 населенных пунктов", - говорится на странице ведомства в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

В ведомстве добавили, что ситуация в энергосистеме стабильная, а потому плановые отключения электричества не предусмотрены.

Ранее Минэнерго Украины сообщило о "незначительном дефиците электроэнергии", однако обратилось к жителям страны с просьбой уменьшить потребление электричества.