Вучич, Радев и Алиев открыли газовый интерконнектор между Сербией и Болгарией

Это гарантия диверсификации, не только для конкретных стран, но и для региона, отметил президент Болгарии

БЕЛГРАД, 10 декабря. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич, его болгарский коллега Румен Радев и президент Азербайджана Ильхам Алиев открыли межсистемный газопровод, который соединяет Сербию с Болгарией и должен стать альтернативой российскому каналу поставок.

"Европейский союз уверенно поддержал данный проект, который позволит диверсифицировать источники снабжения энергией Сербии. Таким образом заканчивается полная зависимость от российского газа", - заявил глава делегации ЕС в Сербии Эмманюэль Жофре в ходе церемонии. Трансляцию мероприятия вело агентство Tanjug.

Президент Болгарии назвал интерконнектор "символом развивающихся технологий, укрепляющегося сотрудничества Сербии и Болгарии". По его словам, реализация проекта будет способствовать экономическому развитию региона и привлечет новые инвестиции. "Мы меняем энергетическую карту Европы. Интерконнектор - это гарантия диверсификации. И гарантия не только для наших стран, но и для региона", - подчеркнул Радев.

Ранее Вучич отметил, что благодаря межсистемному газопроводу Сербская Республика станет транзитером газа для других стран на Западных Балканах. Он отдельно указал, что новый проект позволит связать Сербию с Болгарией, Грецией и другими странами Евросоюза, а также получать газ из Азербайджана. В свою очередь министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович обратила внимание на то, что газопровод "свяжет Сербию с [газовыми] источниками в Каспийском море, а также с терминалами сжиженного природного газа в Греции" и гарантирует "дополнительную безопасность в снабжении".

В ноябре Белград и Баку подписали договор о поставках до 400 млн куб. м азербайджанского газа в год в Сербию. Минэнерго Азербайджана назвало Сербию "новым партнером Азербайджана в диверсификации газового рынка в Европе", что позволит увеличить число европейских стран, в которые экспортируется азербайджанский газ. Как уточнила Джедович-Ханданович, подписанный договор между Госнефтекомпанией Азербайджана (SOCAR) и сербской Srbijagas предусматривает поставки указанных объемов газа с 2024 года. Она не исключила, что в последующие годы эти объемы могут увеличиться.

Строительство газового интерконнектора между Болгарией и Сербией началось 1 февраля 2022 года. Как заявляла на церемонии премьер-министр Сербии Ана Брнабич, он позволит стране "принимать сжиженный газ из Греции, газ из Азербайджана и из любых других источников". Общая стоимость проекта составляет €85,5 млн, из которых €25 млн - кредит Европейского инвестиционного банка, €49,6 млн - безвозвратная помощь фондов ЕС, €10,3 млн выделено из бюджета Сербии и €600 тыс. - компанией Srbijagas. Общая протяженность болгаро-сербского газопровода составляет 170 км, из них 62 км проходят по болгарской территории. Мощность интерконнектора составит 1,8 млрд куб. метров в год.