МИД Индии заявил, что страна покупает энергоносители, следуя только своим интересам

Дипломатия и хорошие связи "не заключаются в том, чтобы давать другим право голоса в вашем выборе, заявил министр иностранных дел Субраманьям Джайшанкар

НЬЮ-ДЕЛИ, 10 декабря. /ТАСС/. Выбор Индии в отношении закупок энергоносителей обусловлен только национальными интересами, а не мнением третьих государств. Об этом заявил министр иностранных дел южноазиатской республики Субраманьям Джайшанкар, выступая на ежегодной конференции, организованной Федерацией торгово-промышленных палат Индии (Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry, FICCI).

"Вы все знаете, что у нас недавно были один или два момента, когда дело касалось наших закупок энергоносителей и наш национальный выбор и национальные интересы должны были подчиняться политкорректности других стран, которые, кстати, приняли меры, чтобы смягчить для себя удар", - отметил Джайшанкар, не упоминая напрямую о продолжающихся закупках Индией сырой нефти у России. "Но наш выбор должен быть нашим выбором, каким бы трудным он ни был", - подчеркнул глава МИД, слова которого приводит сайт индийского внешнеполитического ведомства.

"Если другие говорят, что вам не следует этого делать, я не утверждаю, что вы обязаны это делать. Но я говорю, что нам следует обдумать это и, если это в наших интересах, мы должны это сделать", - сказал Джайшанкар. Он добавил, что дипломатия, международные отношения, хорошие связи, дружба "не заключаются в том, чтобы давать другим право голоса в вашем выборе".

Министр указал, что Нью-Дели самостоятельно вырабатывает свою стратегию. "Ну, а если кому-то другому некомфортно, это его проблемы", - отметил глава МИД.

Индия продолжает приобретать нефть у России, несмотря на давление со стороны Запада, призывающего не делать этого из-за конфликта на Украине.