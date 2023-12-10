Чечня переориентировалась на отечественное оборудование при реализации новых проектов

Юрий Бездудный отметил, что сейчас он проходит тестирование

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Альтернативный канал связи запущен в Ненецком автономном округе (НАО), рассказал в ходе прямой линии глава региона Юрий Бездудный.

Магистральный волоконно-оптический кабель ПАО "Ростелеком" обеспечивает абонентов Ненецкого автономного округа услугами интернета, телевидения, а также телефонной связи. Канал связи, идущий из Республики Коми, является единственным, при его повреждении возникают перебои со связью, пропадает доступ к интернету.

"Резервный канал связи проложен, сейчас он проходит тестирование. Такие истории [когда повреждается единственный магистральный кабель Ростелекома и пропадает связь] нам больше не страшны, - сказал губернатор. - Он уже есть, этот резервный канал связи".

Как уточнили ТАСС в пресс-службе губернатора, в 2023 году администрацией Ненецкого автономного округа совместно с Ненецкой компанией электросвязи велись работы по строительству волоконно-оптической линии передачи данных по направлению г. Нарьян-Мар - п. Харьягинский.

Новая линия обеспечит регион резервным каналом связи для бесперебойного оказания услуг связи, повышения их качества, также ее наличие создает возможности для развития инфраструктуры связи в населенных пунктах восточной части округа (Харута и Хорей-Вер).