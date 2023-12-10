Собянин: в Москве растет доля отечественных материалов в сфере ЖКХ и энергетики

Мэр также отметил, что в "Мослифте" выпускают четыре собственные модели подъемников

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Многие предприятия городского хозяйства Москвы смогли почти полностью перейти на отечественные материалы, сообщил в Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

"Доля отечественных материалов в сфере ЖКХ и энергетики столицы стремительно растет. На многих предприятиях удалось добиться впечатляющих результатов. В "Мосгазе", например, зависимость от импорта уже практически нулевая. В компании 95% материалов и оборудования - отечественного производства", - написал он.

Мэр отметил, что такая же ситуация в "Мослифте", кроме того, здесь выпускают четыре собственные модели подъемников: пассажирские, малые грузовые, панорамные, для медицинских учреждений. Недавно был разработан скоростной лифт, способный двигаться 2,5 м/с, который спроектирован без машинного помещения - лебедка устанавливается в шахте. Сейчас лифт на сертификации.

"Россети Московский регион" на воздушных линиях электропередачи начали ставить маркерные шары из алюминиевого сплава. Раньше использовали импортные пластиковые. "Наши - надежнее, прослужат минимум 40 лет. В целом доля импортозамещения в компании на сегодня составляет 98%", - добавил мэр.