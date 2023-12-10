МЭР заявило, что в российском реестре углеродных единиц зарегистрировано восемь проектов

Реестр запустили в сентябре 2022 года

ДУБАЙ, 10 декабря. /ТАСС/. Восемь климатических проектов были зарегистрированы в российском реестре рынка углеродных единиц с момента его запуска в сентябре 2022 года. Об этом сообщил первый заместитель министра экономического развития России Илья Торосов на 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата.

"На сегодняшний день в реестре углеродных единиц зарегистрировано восемь климатических проектов, которые, в частности, предполагают переход с угля на природный газ, производство энергии из возобновляемых источников, модернизацию оборудования или оптимизацию технологических процессов, высадку деревьев на Сахалине", - сказал он.

По словам Торосова, к настоящему времени выпущены 87,5 тыс. углеродных единиц, из которых 3,7 тыс. реализованы на рынке. Еще 52 млн углеродных единиц планируется выпустить в обращение. Как подчеркнул замминистра, правительство планирует освободить компании от уплаты налога на добавленную стоимость при проведении операций в реестре углеродных единиц.

1 сентября 2022 года в России начал функционировать реестр рынка углеродных единиц. Его участники могут регистрировать климатические проекты, выпускать углеродные единицы в обращение и проводить с ними сделки. Оператором реестра углеродных единиц распоряжением правительства назначена компания "Контур", действующая при поддержке Газпромбанка и Московской биржи.