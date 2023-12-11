В Дагестане в 2023 году посев овощных культур увеличился на 42%

Всего овощами засеяли более 40 тыс. га

МАХАЧКАЛА, 11 декабря. /ТАСС/. Аграрии в Дагестане увеличили посев овощных культур по сравнению с прошлым годом более чем на 40%. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Дагестана.

"В текущем году овощными культурами засеяно более 40 тыс. га, в том числе в товарном секторе более 2,7 тыс. га, что на 42% больше прошлогоднего показателя", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе регионального правительства, положительной динамике способствует оказываемая государственная поддержка, направленная на стимулирование развития овощеводства и картофелеводства.