Казахстан намерен на 25% снизить зависимость в обеспечении водой от других стран

В частности, власти республики планируют построить 20 новых водохранилищ, а также внедрять технологии для сбережения ресурса

АСТАНА, 11 декабря. /ТАСС/. Власти Казахстана в ближайшие годы намерены на четверть снизить зависимость в обеспечении водой от соседних государств. Об этом сообщила пресс-служба правительства республики по итогам заседания Водного совета под председательством премьер-министра Алихана Смаилова.

Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов рассказал, что в общей сложности в Казахстане имеется 102,3 куб. км воды, 54% из которой формируется на территории Казахстана, а остальные 46% поступают из сопредельных стран. При этом годовое потребление отраслей экономики составляет порядка 25 куб. км воды, из которых 65% направляется на сельское хозяйство, 25% - на нужды промышленности. В целом в республике насчитывается 17 736 рек и временных водотоков, 4 024 озера, 4 540 месторождений подземных вод, 13 175 водохозяйственных сооружений.

"Для обеспечения водной безопасности страны и решения проблемы ее нехватки разработан проект комплексного плана по развитию водного хозяйства на 2024-2030 годы. Он предусматривает ряд безотлагательных мер по строительству и реконструкции водохранилищ, реконструкции гидротехнических сооружений, ирригационных систем и групповых водопроводов", - говорится в сообщении.

В правительстве отметили, что реализация плана позволит увеличить располагаемые водные ресурсы на 3,7 куб. км, а площади орошаемых земель - до 2,2 млн га, снизить ежегодные потери поливной воды на 3 куб. км и обеспечить водоснабжением 41 населенный пункт с населением более 55 тыс. человек.

"Так, в 2024-2026 годах планируется начать строительство 20 новых водохранилищ с объемом 2,4 куб. км на территории девяти областей. Это позволит увеличить площади орошаемых земель на 250 тыс. га, снизить угрозу затопления для 70 сельских населенных пунктов с численностью 137 тыс. человек и в среднем на 25% снизить зависимость Казахстана в водообеспечении от сопредельных стран", - пояснили в пресс-службе.

Кроме того, важным направлением является эффективное водопользование в сельском хозяйстве. "Мы должны ежегодно внедрять водосберегающие технологии на 150 тыс. га орошаемых площадей. Сейчас внедрение осуществляется на 40-50 тыс. га в год. При этом в южных регионах, где наблюдается наибольшая нехватка воды, объем внедрения наименьший. Нужно до конца года выработать конкретные механизмы по стимулированию применения водосберегающих технологий", - подчеркнул глава кабинета министров.