Доля туристов из Ближнего Востока, планирующих поездки в Россию, выросла почти до 40%

По данным исследования сервиса онлайн-бронирования отелей Ostrovok.ru, чаще всего в поездки собираются граждане ОАЭ, Саудовской Аравии и Турции

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Доля туристов из Ближнего Востока, планирующих посетить Россию зимой, выросла за год до 38%, чаще всего отели в РФ бронируют граждане ОАЭ, Саудовской Аравии и Турции. Об этом говорится в результатах исследования сервиса онлайн-бронирования отелей Ostrovok.ru (текст есть в распоряжении ТАСС).

"Этой зимой основной спрос на поездки по России формируют туристы из стран Ближнего Востока - на них приходится 38% от всех бронирований, хотя в прошлом году их суммарная доля была значительно меньше и составляла 23%. Наибольшая часть бронирований поступает из ОАЭ, Саудовской Аравии, Турции, Кувейта и Омана", - рассказали эксперты сервиса.

Туристы из стран Европы совершают почти четверть от всех иностранных бронирований на зиму. В прошлом году на них приходилась лидирующая доля - 32%. Чаще всего поездки планируют туристы из Франции, Германии, Нидерландов, Италии и Эстонии. На туристов из Азии приходится 19% бронирований (в прошлом году - 11%), в основном это путешественники из Таиланда, Индии, Китая, Индонезии и Японии. Граждане стран СНГ совершают 10% от всех иностранных бронирований (в прошлом году - 15%). Наибольший турпоток формируют туристы Белоруссии, Казахстана, Азербайджана, Узбекистана и Армении, сообщили в компании.

В целом с начала 2023 года иностранные туристы совершили в два раза больше бронирований в российских отелях, чем за 11 месяцев 2022 года. При этом число бронирований с заездами этой зимой увеличилось почти в четыре раза. Главный интерес иностранцев для туристических поездок традиционно представляют Москва (до 60% от всех бронирований по стране) и Санкт-Петербург (18%), а также Мурманск, Казань, Калининград, Иркутск, Новосибирск, Териберка, Сочи и Якутск.

"Примечательно, что этой зимой в тройку городов-лидеров поднялся Мурманск (4%), опередив Казань. Вместе с ним в топ вошел поселок Териберка на берегу Баренцева моря, хотя в прошлом году он был далеко за пределами первой двадцатки. Заметно выросла популярность Иркутска, который расположился на шестом месте в рейтинге (прошлой зимой был на 11 строчке), и Новосибирска - седьмая позиция (в прошлом году - 22 место)", - отмечается в исследовании.

По данным Ostrovok.ru, чаще всего иностранные туристы бронируют размещение в России для двоих взрослых (46%), хотя этот показатель несколько снизился относительно прошлого года (зимой 2022 года - 51%). На соло-путешественников приходится почти треть бронирований - 31% (в 2022 году - 40%). Вместе с этим выросла популярность групповых и семейных поездок: доля бронирований для четырех человек и более выросла с 2% до 10%, доля бронирований с детьми - с 4% до 8% год к году. На бронирования для троих взрослых приходится 5% (в прошлом году - 3%).