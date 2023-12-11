В Алтайском крае поставили рекорд по сбору гречихи

Показатель составил 929 тыс. тонн

БАРНАУЛ, 11 декабря. /ТАСС/. Урожай гречихи, собранный в Алтайском крае в 2023 году, составил 929 тыс. тонн и стал рекордным за всю историю сбора культуры в регионе, который производит более половины общероссийского урожая гречки. Об этом в Telegram-канале написал губернатор края Виктор Томенко.

"Даже в сложнейших условиях этого года хозяйствам удалось поставить рекорд - по предварительным данным, они намолотили 929 тыс. тонн гречихи. Это на 100 тыс. тонн больше 2022 года. За всю историю региона такого сбора гречихи еще не было", - написал он.

Засуха прошедшим летом затронула более одной трети южной части Алтайского края, снижение уровня осадков наблюдалось и в центральной части региона, в связи с чем был введен режим ЧС.

Сложный из-за погодных условий аграрный год повлиял на урожай зерновых и зернобобовых культур. По предварительным итогам 2023 года, в Алтайском крае он снизился на 13% и составил 4,7 млн тонн. В 2021 году урожай зерновых и зернобобовых культур составил 5,9 млн тонн, в 2022 - 5,4 млн тонн.