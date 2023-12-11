Российский рынок акций перешел к разнонаправленной динамике ведущих индексов

На открытии торгов индекс Мосбиржи вырос на 0,06%, РТС - на 0,66%

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Российский рынок акций на открытии основной сессии на Мосбирже демонстрировал рост ведущих индексов, затем индекс Мосбиржи перешел к снижению, свидетельствуют данные торгов.

По данным биржи на 10:00 мск, индекс Мосбиржи рос на 0,06%, до 3 081,88 пункта, долларовый индекс РТС находился на уровне 1 061,27 пункта (+0,66%).

К 10:15 мск индекс Мосбиржи находился на уровне 3 066,95 пункта (-0,42%), а индекс РТС равнялся 1 057,77 пункта (+0,33%).

В то же время курс доллара на валютных торгах Мосбиржи составлял 91,34 рубля (-0,61%), евро находился на уровне 98,42 рубля (-0,23%). Курс юаня находился на отметке 12,6955 рублей (+0,71%).