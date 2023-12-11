Исследование показало, что в 45% регионов власти используют ИИ или планируют это делать

По данным анкетирования O2Consulting и Национального центра развития искусственного интеллекта при правительстве, в 44% случаев респонденты назвали эффект от внедрения искусственного интеллекта умеренным или существенным

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Искусственный интеллект (ИИ) в своей работе уже применяют 13% региональных органов исполнительной власти (РОИВ), а еще 32% планируют сделать это в будущем. Об этом говорится в результатах исследования "Индекс интеллектуальной зрелости", представленного компанией O2Consulting и Национальным центром развития искусственного интеллекта при правительстве РФ.

"В среднем в субъектах РФ 13% РОИВ используют ИИ, а 32% уже запланировали внедрение ИИ-решений", - отмечается в итогах работы.

При этом в 44% случаев респонденты назвали эффект от внедрения искусственного интеллекта умеренным или существенным.

В то же время в исследовании отмечается, что распределение организаций, занимающихся разработкой ИИ-продуктов, по всей стране неравномерно. Во многих регионах зарегистрировано не более 10 компаний. В 71% регионов отмечают наличие центров обработки данных для выполнения основных задач машинного обучения, хотя не везде этих мощностей достаточно для выполнения всех задач.

Согласно результатам исследования, дефицит ИИ-специалистов отмечается в 62% регионов. Стратегии развития и использования ИИ не разрабатываются в 91% регионов, но при этом в более 70% регионов есть документы на уровне субъекта, содержащие блоки, посвященные развитию ИИ.

Среди регионов - лидеров в области применения искусственного интеллекта выделяются Москва, Московская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Республика Саха (Якутия), Республика Татарстан, Воронежская область, Республика Башкортостан, Республика Марий Эл, Алтайский край, Ростовская область, Сахалинская область.

Эксперты отметили, что наиболее частыми проблемами, с которыми сталкиваются субъекты РФ при внедрении ИИ, являются отсутствие необходимой цифровой инфраструктуры, недостаток специалистов с необходимыми компетенциями, недостаток или отсутствие имеющихся технологических решений на рынке, низкое качество данных или их недостаток.

Об исследовании

Над направлениями региональных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления (ОМСУ) работала команда Национального центра развития искусственного интеллекта при правительстве РФ и комиссия Госовета Российской Федерации по направлению "Коммуникации, связь, цифровая экономика", а также компания O2Consulting, выступившая в роли аналитического партнера.

В анкетировании приняли участие РОИВ из 89 субъектов РФ, включая новые регионы, а также ОМСУ и организации из 20 пилотных субъектов Российской Федерации.

Оценка происходила по 11 группам показателей, в числе которых использование искусственного интеллекта, эффекты от его применения, инфраструктура и данные, необходимые для использования ИИ, кадры и компетенции в сфере ИИ.