Bloomberg: Абу-Даби стал новым центром притяжения миллиардеров

Как сообщило агентство, десятки богатейших людей перевели свои активы в город, создав компании специального назначения

ДУБАЙ, 11 декабря. /ТАСС/. Город Абу-Даби набирает популярность среди миллиардеров из различных стран мира. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Десятки богатейших людей перевели свои активы в Абу-Даби, создав компании специального назначения (SPV), пишет агентство. По данным консалтинговой компании M/HQ, в свободной зоне и финансовом центре Abu Dhabi Global Market (ADGM) в настоящее время действует более 5 тыс. таких компаний. В 2016 году их насчитывалось всего 46. "ADGM - отличное место для создания SPV", - сказал агентству корпоративный консультант Бхаскар Дасгупта, ранее работавший в свободной зоне Абу-Даби. "Мы видим, что все больше состоятельных людей переезжают сюда с Британских Виргинских островов, Каймановых островов, Маврикия, а также из Сингапура", - добавил он.

Bloomberg отмечает, что открытая в 2015 свободная зона ADGM стала привлекательной особенно в последние годы, так как власти ОАЭ не стали вводить санкции против России и связанных с ней компаний, в то время как США и Великобритания только ужесточили ограничения. Кроме того, ADGM привлекает миллиардеров гарантиями защиты их активов от иностранных юрисдикций, а также широкой сетью соглашений ОАЭ с другими странами об избежании двойного налогообложения.