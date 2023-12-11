В ЛНР меткомбинат произвел за год 2 млн тонн продукции

В правительстве республики сообщили, что сейчас на металлургическом комбинате модернизируется оборудование, а также возобновился приток специалистов

ЛУГАНСК, 11 декабря. /ТАСС/. Алчевский металлургический комбинат (АМК), действующий в Луганской Народной Республике (ЛНР), за год произвел 2 млн тонн готовой продукции, сообщается в Telegram-канале правительства ЛНР.

"Алчевский металлургический комбинат за год произвел 2 млн тонн готовой продукции. Из-за экономической блокады в 2016 году предприятие не функционировало, но рабочие и руководство сумели возобновить производство", - сказано в сообщении.

В правительстве республики сообщили, что сейчас на АМК функционируют все основные переделы, модернизируется оборудование, возобновился приток специалистов.

Алчевский меткомбинат входит в состав ООО "Южный горно-металлургический комплекс". АМК - это крупнейший металлургический комбинат с полным технологическим циклом и собственным коксохимическим производством.