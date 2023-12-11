Еврокомиссия одобрила госпомощь RWE Power в размере $2,8 млрд

По данным ЕК, решение поспособствует досрочному закрытию угольных электростанций в ФРГ

БРЮССЕЛЬ, 11 декабря. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) одобрила государственную помощь германской энергетической компании RWE Power в размере $2,8 млрд. Об этом говорится в распространенном сообщении пресс-службы ЕК.

По ее данным, такое решение поспособствует досрочному закрытию угольных электростанций в стране. Средства помогут компенсировать RWE затраты на досрочный вывод из эксплуатации ТЭС в горнодобывающем районе Рейна.

В 2021 году ФРГ уведомила ЕК о планах выделения $4,69 млрд в рамках договора с германскими энергетическими концернами RWE и LEAG. Они предполагали выплаты в размере $2,8 млрд и $1,89 млрд соответственно для стимулирования скорейшего закрытия электростанций на угле к 2038 году.

В 2020 году Бундестаг (парламент) одобрил законопроект по выходу из угольной энергетики к 2038 году. Власти отметили, что в идеале будут стремиться к отказу от угольной энергетики на восемь лет раньше намеченного срока. Сейчас на территории ФРГ остались только разработки бурого угля открытым способом.

21 декабря 2018 года в городе Ботроп (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия) закрылась последняя угольная шахта в стране. Германия в настоящее время постепенно переходит на возобновляемые источники энергии с целью достичь полной климатической нейтральности к 2045 году.