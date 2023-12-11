Сроки выдачи лицензий на ведение бизнеса в России могут сократить на треть в 2024 году

Они составят до 10 дней, сообщил вице-премьер - руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Сокращение сроков выдачи лицензий на ведение бизнеса в России в 2024 году возможно на треть - до 10 дней, а уменьшение числа необходимых документов - с пяти до трех. Об этом сообщил журналистам вице-премьер - руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко.

"Мы планируем, чтобы на следующий год эта цифра (срок выдачи лицензий на ведение бизнеса, составляет в среднем 15 дней - прим. ТАСС) была 10 дней, может быть, даже еще меньше. Что касается документов, то на сегодня необходимо предоставить пять документов, план внутренний - три документа", - сказал он, пояснив, что два года назад этот срок составлял 45 дней.

Говоря о выдаче разрешений, Григоренко отметил, что сейчас это занимает порядка 23 дней, что почти в два раза меньше, чем два года назад, - тогда срок выдачи разрешений на ведение бизнеса составлял 43 дня.

По его словам, в течение менее чем двух лет также удалось сократить число необходимых для получения лицензии документов - с 10 до 5, для получения разрешения - с 8 до 5.

Григоренко добавил, что досудебное обжалование отказов в выдаче еще 100 видов разрешений станет доступно предпринимателям до конца года. Таким образом, через портал госуслуг станет возможным обжаловать отказ в выдаче более 400 видов разрешений. "На сегодняшний день на портал госуслуг выведено - можно обжаловать [отказ в выдаче] 300 видов разрешений. До конца года их будет примерно 400, и в 2024 году все виды разрешений выведем на портал госуслуг, [создадим возможность для досудебного обжалования]", - пояснил он.

В середине сентября пресс-служба кабмина сообщала, что правительство досрочно выполнило план 2023 года по выводу разрешительных режимов на портал госуслуг. Таким образом, получение лицензий и разрешений в рамках проекта по оптимизации и автоматизации разрешительной деятельности стало доступно в упрощенном виде. В 2023 году на портал госуслуг раньше срока были переведены 190 разрешительных режимов. В общей сложности оптимизирована процедура получения более 420 разрешений, в том числе 51 лицензии.