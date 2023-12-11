В Дагестане участникам СВО и их семьям выплатили более 710 млн рублей

В региональном правительстве отметили, что из различных источников в фонд "Все вместе" поступило 848 млн рублей

МАХАЧКАЛА, 11 декабря. /ТАСС/. Власти Дагестана выплатили более 710 млн рублей участникам СВО и их семьям через региональный фонд "Все вместе". Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

"По поручению главы Дагестана Сергея Меликова в 2022 году создан региональный фонд "Все вместе". Правительством региона в общей сложности перечислено порядка 600 млн рублей, а всего из различных источников в фонд поступило средств на сумму 848 млн рублей. На сегодняшний день фондом произведены выплаты на общую сумму 711,8 млн рублей", - говорится в сообщении.

Фонд для поддержки семей военнослужащих, погибших во время специальной операции на Украине, создали в Дагестане апреле 2022 года. Помощь оказывается в качестве дополнительного обеспечения, сверх мер государственной поддержки семьям погибших участников и раненым в ходе проведения специальной военной операции. Пополнить счет фонда "Все вместе" сможет любой желающий.

Ранее сообщалось, что за счет созданного в регионе фонда каждой семье погибших на Украине военнослужащих будет выделен 1 млн рублей.