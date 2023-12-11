В Пулково сообщили о сокращении времени обслуживания 55% рейсов с поздним прибытием

В рамках проекта аэропорт сформировал 12 мобильных бригад по 20 специалистов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 декабря. /ТАСС/. Новая система "мобильных бригад" в аэропорту Пулково позволила сократить время обслуживания у 55% самолетов с поздним прибытием, чтобы снизить их выбивание из первоначальных графиков и избежать задержки рейсов на новый вылет. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе управляющей компании Пулково "Воздушные ворота северной столицы".

"Компания "Воздушные ворота северной столицы" подвела первые итоги проекта "Мобильные бригады", направленного на сокращение времени оборота воздушных судов. По запросу авиакомпаний обслуживание рейсов с поздним прибытием обеспечивает мобильная бригада, работающая в ускоренном режиме. Сервис позволяет избежать задержек рейсов на вылет. Благодаря запуску сервиса удалось сократить время обслуживания 55% рейсов с поздним прибытием", - рассказали в пресс-службе.

В рамках проекта аэропорт сформировал 12 мобильных бригад по 20 специалистов, которые проходят специальное обучение. Первые результаты показывают сокращение времени обслуживания почти на 10 минут, с 51 до 43 минут. В перспективе система должна снизить время оборота узкофюзеляжных и широкофюзеляжных самолетов с 60 до 25-35 минут и со 120 до 70-80 минут соответственно, отметил директор по наземному обслуживанию компании "Воздушные ворота северной столицы" Павел Кушнир.

"С момента запуска "Мобильных бригад" авиакомпания Smartavia выполнила более 4 400 рейсов в аэропорту Пулково и воспользовалась этой услугой около 230 раз. В результате время оборота самолетов в среднем было сокращено на 15%, что позволило выполнить рейсы точно по расписанию. В перспективе мы надеемся на снижение времени оборота воздушных судов для всех наших рейсов, которые выполняются на регулярной основе", - отметил начальник отдела комплекса по обеспечению перевозок авиакомпании Smartavia Анатолий Степанов.

Аэропорт Пулково с начала этого года обслужил 17,5 млн пассажиров, впервые опередив московское Домодедово и заняв второе место по общему пассажиропотоку. В 2022 году он находился на третьем месте по общему пассажиропотоку и на втором - по внутреннему.

В 2023 году Пулково первым из крупнейших аэропортов России смог перейти на российский софт при обслуживании пассажиров. Для ускорения обслуживания возрастающего потока в аэропорту запустили систему мобильных посадочных и сервис "Мобильные кассы", а в самом терминале увеличили пропускную способность зон регистрации и проверки документов.