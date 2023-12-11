Цех по производству стройматериалов заработает в Дубне в 1-м полугодии 2024 года

Всего на предприятии создадут более 300 новых рабочих мест для жителей Подмосковья

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Компания ООО "Беролюкс", ведущая деятельность на территории особой экономической зоны "Дубна" в Подмосковье, завершила строительство второй очереди реализуемого проекта - цеха по производству полимерных и композитных стройматериалов из отечественного сырья. Общий объем инвестиций компании в проект превышает 1,2 млрд рублей, сообщила пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

"Общий объем инвестиций компании в проект превысит 1,27 млрд рублей. Ожидается, что цех, созданный в рамках второй очереди, заработает в первом полугодии 2024 года, и с выходом на полную мощность будет производить до 24 тыс. тонн продукции. Всего на предприятии создадут более 300 новых рабочих мест для жителей Подмосковья", - привели в материале слова зампреда правительства - министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой.

В пресс-службе пояснили, что инвестором является компания "Беролюкс", она реализует проект по производству полимерных и композитных стройматериалов из отечественного сырья на территории ОЭЗ "Дубна". Площадь производственного цеха составляет около 25 тыс. кв. м. В настоящее время на объект завозится необходимое производственное оборудование, ведется его монтаж. В общей сложности на импортозамещающем производстве планируется установить около 20 современных линий по выпуску сотовых листов из строительного пластика.

В министерстве добавили, что ранее в рамках первой очереди строительства было возведено и введено в эксплуатацию здание административно-бытового корпуса площадью более 1,2 тыс. кв. м.