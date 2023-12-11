Сезонный рост отпускных цен на яйца в России превысил темпы предыдущих лет

Он связан с ростом потребления, сообщил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Игорь Караваев

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Сезонный рост отпускной цены на куриное яйцо в России проходит на фоне роста потребления и значительно превышает темпы предыдущих лет, сообщил ТАСС председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейших российских ретейлеров) Игорь Караваев.

"Начавшийся в августе сезонный рост отпускной цены на куриное яйцо проходит на фоне роста потребления, в том числе, в производственном секторе, и значительно превышает темпы предыдущих лет. Также на увеличении конечной стоимости сказывается сокращение объемов поставок в торговые сети по действующим долгосрочным договорам с поставщиками, которое ретейлеры вынуждены компенсировать дополнительными закупками по существенно более высокой цене", - сказал Караваев.

Он подчеркнул, что компании розничной торговли делают все возможное для сохранения доступной розничной цены, включая продажу товара с отрицательной наценкой, а также растягивая во времени трансляцию цены, получаемой от поставщиков, в розничные цены продукции на полках магазинов.

"В частности, ретейлеры уже длительное время удерживают среднюю минимальную наценку на яйцо категории С1 на стабильно низком уровне, и сейчас этот товар в ряде сетей по-прежнему можно приобрести по цене дешевле 100 рублей", - указал председатель президиума ассоциации. При этом, по его словам, самоограничение наценки все же не оказывает повсеместного влияния на ценообразование по товаропроводящей цепочке.

"Решающего позитивного эффекта мы ожидаем от принимаемых мер по открытию импорта яиц и поддержке производителей. И сети, и ассоциация находятся в постоянном взаимодействии с госрегуляторами и участниками рынка. Ретейлеры готовы и в дальнейшем максимально содействовать в решении задачи сдерживания цен и заинтересованы в сбалансированном и прозрачном ценообразовании на потребительском рынке", - заключил Караваев.