Индексы РТС и Мосбиржи снизились на 0,6-1,75%

Они уменьшились до 1 047,95 и 3 026,17 пункта соответственно

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Российский рынок акций начал неделю снижением. По итогам дня индекс Мосбиржи уменьшился на 1,75%, до 3 026,17 пункта, долларовый индекс РТС опустился на 0,6%, до 1 047,95 пункта. Курс юаня снизился на 0,18%, до 12,61 рубля, доллара - на 1,21%, до 90,69 рубля, евро - на 0,94%, до 97,7 рубля.

"Цены на нефть забуксовали на уровне $75 за баррель Brent, в то время как рубль заметно укреплялся. Смягчал нисходящее движение индекса Мосбиржи рост тяжеловесных акций "Газпрома", - рассказал инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин.

Помимо рыночной конъюнктуры, давление на настроение участников торгов оказывает приближение заседания ЦБ в эту пятницу, на котором, как считают в "БКС мир инвестиций", ключевая ставка может быть повышена на 100 б. п., до 16%. "Ужесточение денежно-кредитной политики влечет за собой удорожание кредитования и обслуживание долга, способствует замедлению экономической активности", - констатировал Бахтин.

На глобальном рынке инвесторы занимают все более выжидательную позицию перед предстоящим в среду заседанием ФРС. Сила доллара, которую отражает динамика индекса DXY, среди прочего препятствует восстановлению котировок нефти, пояснил специалист.

Рынок акций

Лидерами роста понедельника на фондовом рынке стали акции "Газпрома" (+3,1%) из-за очень холодной зимы в ряде регионов, а также в ожидании промежуточных дивидендов, предположила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Лидерами понижения оказались бумаги сервиса Headhunter (-7,2%) после обнародования уже учтенных в цене новостей о том, что проспект его депозитарных расписок уже зарегистрирован ЦБ РФ для целей их обращения на Мосбирже, добавила эксперт.

Прогноз на 12 декабря

Прогноз "БКС мир инвестиций" по индексу Мосбиржи на 12 декабря - 2 085 - 3 100 пунктов, по курсу доллара - 90-92 рубля. По прогнозу Freedom Finance Global, 12 декабря индекс Мосбиржи покажет движение в коридоре 3 000 - 3 100 пунктов, пара доллар/рубль - в интервале 90-92 рублей, евро/рубль - в коридоре 97-99 рублей, юань/рубль - в коридоре 12,5-13 рублей.

Во вторник инвесторы обратят внимание на данные по темпам роста потребительских цен США в ноябре. В этот день также будет опубликован декабрьский индекс экономических настроений от ZEW. Росстат представит информацию о торговом балансе за октябрь. "Самолет" проведет Big Day 2023. На Московской бирже начнутся торги фьючерсами на акции компаний "Софтлайн" и группы "Астра".