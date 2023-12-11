В кабмине сообщили о стабилизации цен на топливо в России

Ситуация с ценами на бензин в России

По данным правительства, дефицита нет

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Минэнерго и Минсельхоз отметили стабилизацию цен на топливо в стране и отсутствие его дефицита, сообщили в правительстве России по итогам совещания вице-премьера РФ Александра Новака по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов с руководством нефтяных компаний и ведомств.

"В большей части регионов продолжается плановое снижение стоимости бензина и дизельного топлива в мелкооптовом сегменте в соответствии с биржевой динамикой. Цены на топливо не превышают прогнозной инфляции по итогам года", - говорится в сообщении.

По информации Минэнерго, по итогам ноября страна нарастила производство зимнего дизельного топлива.

Запасы бензина и дизельного топлива сохраняются на высоком уровне, отметили в кабмине.

Вице-премьер также поручил мониторить ситуацию с ценообразованием на топливо на заправках в проблемных регионах. Нефтяникам в очередной раз рекомендовано увеличить предложение зимнего дизеля на биржевых торгах.