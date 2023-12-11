Reuters: страны ЕС не смогли согласовать запрет на продажу РФ танкеров

По информации агентства, ЕК изначально хотела запретить продажу старых танкеров российским компаниям, а также компаниям, которые могли бы использовать свои танкеры якобы для обхода потолка цен на нефть, но от этого предложения пришлось отказаться

БРЮССЕЛЬ, 11 декабря. /ТАСС/. Государства ЕС не смогли согласовать запрет на продажу России танкеров в разрабатываемом 12-м пакете санкций, что предлагала сделать Еврокомиссия. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники в Брюсселе.

По их информации, Еврокомиссия изначально хотела запретить продажу старых танкеров российским компаниям, а также компаниям, которые могли бы использовать свои танкеры якобы для обхода введенного Группой семи потолка цен на российскую нефть, но от этого предложения пришлось отказаться. Агентство отмечает, что такую инициативу провалили средиземноморские страны с мощными морскими транспортными компаниями, которые опасаются, что это решение подорвет их конкурентоспособность.