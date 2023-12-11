Бербок заявила, что новый проект итогового документа COP28 неприемлем для ЕС

Глава МИД Германии назвала его "неэффективным" и "вызывающим разочарование"

БЕРЛИН, 11 декабря. /ТАСС/. Глава МИД Германии Анналена Бербок выразила разочарование новым проектом итогового документа 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28) и заявила, что некоторые элементы неприемлемы для ЕС.

"В целом он [документ] недостаточен, важные элементы для нас как ЕС неприемлемы", - сказала министр на пресс-конференции в Дубае. Ее слова приводит агентство DPA. "Мы не можем поддержать этот текст", - отметила она, назвав его "неэффективным" и "вызывающим разочарование".

Бербок указала на то, что "это особенно касается пассажа по традиционным источникам энергии". "Он дает понять, что традиционные источники и впредь могут играть важную роль", - заявила глава МИД ФРГ. "Мы должны в эту критическую декаду как можно скорее отказаться от ископаемых источников. Этот аспект отсутствует в проекте текста", - сказала Бербок. Кроме того, по ее словам, недостаточны "формулировки, касающиеся использования угля", которые можно интерпретировать как разрешение на строительство новых угольных электростанций. "Это направляет неверный сигнал миру и нашей экономике", - считает она.

Как полагает Бербок, в тексте также нет конкретных инструментов для реализации целей, направленных на удержание глобального потепления в рамках 1,5 градуса. "И в нем нет конкретных инструментов, которые нужны для реализации необходимого энергетического перехода - особенно в Африке, Азии и Латинской Америке", - утверждала министр.

В опубликованном новом проекте итогового документа COP28 не содержатся положения о поэтапном отказе от ископаемого топлива. В ключевой раздел добавлена формулировка, которая предполагает "сокращение как потребления, так и производства ископаемого топлива справедливым, упорядоченным и равноправным образом с целью достижения углеродной нейтральности к 2050 году, до или около этого срока в соответствии с научными данными".

Предыдущий проект документа включал четыре формулировки о поэтапном отказе от ископаемого топлива, на обсуждении которых стороны сосредоточились в последние дни. Глобальный отказ от использования угля, нефти и газа стал самым спорным вопросом на COP28. Большинство делегаций настаивали на необходимости включить в текст документа соответствующее положение, однако страны ОПЕК, в том числе Саудовская Аравия, выступили категорически против любых формулировок, которые затрагивали бы вопрос добычи и использования углеводородов.