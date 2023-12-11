Налоговые поступления от промпредприятий Кубани в бюджет региона выросли на 45,4%

В 2,6 раза увеличился объем инвестиций

КРАСНОДАР, 11 декабря. /ТАСС/. Уровень налоговых поступлений от промышленных предприятий Краснодарского края в бюджет региона в текущем году вырос на 45,4%, при этом объем инвестиций с начала года увеличился в 2,6 раза. Об этом сообщили в пресс-службе краевой администрации.

"Порядка 16,8 млрд рублей перечислили за десять месяцев года промпредприятия в бюджет региона, превысив на 45,4% аналогичный показатель прошлого года, при этом за три квартала в 2,6 раза вырос объем инвестиций в сферу промышленности, составив более 26,5 млрд рублей", - сказали в пресс-службе.

Подобные показатели краевые власти связывают прежде всего с объемным пакетом мер поддержки промышленников. В частности, за последние восемь лет в регионе удалось существенно модернизировать производственные мощности, запустить новые заводы и фабрики.

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В общей же сложности с 2016 года поддержку промышленности в Краснодарском крае увеличили с 14,4 млн до 2,6 млрд рублей. "Восемь лет назад Краснодарский край взял курс на развитие промышленности, мы ставили задачу - вернуть отрасли лидерские позиции в экономике, сейчас очевидно, что это решение было стратегически верным", - сказал губернатор региона Вениамин Кондратьев, слова которого приводит пресс-служба. Он заметил, что благодаря системе федеральных и региональных мер поддержки предприятия Кубани "показывают устойчивость к любым вызовам". "Уже сделано немало, но мы продолжим и дальше поддерживать отрасль", - заметил Кондратьев.

Глава региона отметил, что в крае восстановлено станкостроение и вагоностроение, созданы новые отрасли промышленности, в результате поддержки края ежегодно растет объем и повышается качество кубанской продукции, увеличиваются налоговые поступления от промпредприятий в бюджет региона, создаются новые рабочие места. Так, по данным губернатора, только за десять месяцев этого года индекс промышленного производства в крае составил 107,4%, а объем отгрузки продукции собственного производства - 426,6 млрд рублей, что на 11,6% больше, чем годом ранее.

Техническая независимость

Кондратьев напомнил и о том, что руководством страны была поставлена задача обеспечить технологическую независимость производств, для чего в регионе запустили две уникальные меры поддержки - финансирование из краевого бюджета импортозамещающих производств на этапе их создания, льготный заем "Импортозамещение" из средств Фонда развития промышленности региона по ставке 0,1% годовых, а также стали возмещать затраты промышленных предприятий на развитие инженерно-технических центров.

"В этом году видим первые результаты - рост объемов производства и отгрузки продукции предприятий радиоэлектронной и фармацевтической промышленности, которые просубсидировали в прошлом году, а в будущем году увеличим объем поддержки до 1 млрд рублей импортозамещающих производств и до 200 млн - "конструкторских бюро", - заметил Кондратьев.

Позитивная тенденция

В пресс-службе краевой администрации также процитировали заместителя министра промышленности и торговли РФ Андрея Беспрозванных, принявшего участие в состоявшемся на Кубани заседании совета по развитию промышленности региона. Он напомнил, что в целом по стране индекс промышленного производства за десять месяцев составил 103,5%, в том числе в обрабатывающей промышленности 107,4%. "В рамках реализуемых программ Минпромторга России за период с 2019 по 2023 год объем средств, полученных промпредприятиями края, превысил 9 млрд рублей, в том числе в этом году 943 млн рублей. Крайне важно, что в это непростое время предприятия продолжают активно заниматься привлечением инвестиций, берутся за новые перспективные проекты", - заметил Беспрозванных, которого цитирует пресс-служба.

В свою очередь, спикер Законодательного собрания края Юрий Бурлачко подчеркнул, что для развития промышленности в регионе сформирована вся необходимая правовая база. "Рост промышленного производства во многом стал возможен благодаря предоставляемым в регионе мерам государственной поддержки, мы задали хороший темп, и теперь важно его не снижать", - сказал Бурлачко, которого также цитирует пресс-служба. Он заметил, что депутаты готовы поддерживать инициативы, направленные на развитие отрасли.