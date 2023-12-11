Вице-премьер Испании назвала недостаточным проект итогового документа COP28

Тереса Рибера отметила, что "нам явно предстоит еще много работы"

МАДРИД, 11 декабря. /ТАСС/. Вице-премьер Испании, министр экологического перехода и демографического вызова Тереса Рибера считает, что проект итогового документа 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28) является недостаточным. Видео с ее заявлениями было опубликовано на странице ведомства в соцсети X (ранее Twitter).

"Мы считаем, что этот текст недостаточен и на самом деле есть элементы, которые являются неприемлемыми, - сказала замглавы правительства председательствующей в Совете ЕС Испании. - Нам не хватает этих концепций, тех руководящих принципов, которые дают нам то, что необходимо, <...> - четкий путь того, что должен делать энергетический сектор, чтобы обеспечить быстрое снижение выбросов, какова роль энергетики и ископаемого топлива не только на горизонте 2050 года, но и на горизонте 2030 года". "Нам явно предстоит еще много работы", - добавила она.

COP28 проходит в этом году в Дубае. Согласно распространенному секретариатом Рамочной конвенции об изменении климата новому проекту итогового документа конференции, он не содержит положения о поэтапном отказе от ископаемого топлива. В его ключевой раздел добавлена формулировка, которая предполагает "сокращение как потребления, так и производства ископаемого топлива справедливым, упорядоченным и равноправным образом с целью достижения углеродной нейтральности к 2050 году, до или около этого срока в соответствии с научными данными".

Всего проекте соглашения перечислены восемь мер, которые стороны конвенции "могли бы" принять для сокращения выбросов парниковых газов. Другие варианты климатических действий предусматривают "ускорение развития технологий с нулевым и низким уровнем выбросов, включая возобновляемые источники энергии и ядерную энергетику", "ускорение и существенное сокращение выбросов парниковых газов, не содержащих CO2", "ускорение сокращения выбросов от автомобильного транспорта", "ускорение усилий в глобальном масштабе по созданию энергетических систем с нулевым уровнем выбросов" и "скорейший отказ от неэффективных субсидий на ископаемое топливо".

В описании проекта говорится, что он был предложен председателем COP28 Султаном бен Ахмедом аль-Джабером, который занимает пост министра промышленности и передовых технологий ОАЭ, а также руководит Национальной нефтяной компанией Абу-Даби ADNOC.

Предыдущий проект документа включал четыре формулировки о поэтапном отказе от ископаемого топлива, на обсуждении которых стороны сосредоточились в последние дни. Глобальный отказ от использования угля, нефти и газа стал самым спорным вопросом на COP28. Большинство делегаций настаивали на необходимости включить в текст документа соответствующее положение, однако страны ОПЕК, в том числе Саудовская Аравия, выступили категорически против любых формулировок, которые затрагивали бы вопрос добычи и использования углеводородов.