Цена пшеницы на Чикагской товарной бирже снижается более чем на 2,6%

По данным на 21:10 мск, пшеница торговалась за $6,09 за бушель

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Стоимость мартовского фьючерса на пшеницу на Чикагской товарной бирже снижается более чем на 2,6% после введения правительством РФ временного запрета на экспорт пшеницы твердых сортов, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21:02 мск цены на пшеницу снижались на 2,63%, до $6,1 за бушель. По данным торговой площадки на 21:10 мск, цены на пшеницу немного ускорили снижение на 2,67%, до $6,09 за бушель.

Временное ограничение на экспорт пшеницы твердых сортов вступает в силу с момента опубликования распоряжения правительства и будет действовать по 31 мая 2024 года.

Одновременно предусмотрен ряд исключений. К ним относится вывоз твердой пшеницы для оказания международной гуманитарной помощи и в рамках международных межправительственных соглашений, экспорт ее с территории России в Абхазию и Южную Осетию, а также в качестве припасов.

В страны - участницы Евразийского экономического союза - Армению, Белоруссию, Киргизию и Казахстан - твердую пшеницу разрешено экспортировать в пределах установленных распоряжением правительства квот при наличии разрешений, выдаваемых министерством сельского хозяйства России.