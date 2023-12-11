Кабмин утвердил требования к транспортному обслуживанию населения в регионах

Показатели, характеризующие доступность регулярных перевозок пассажиров, будут формироваться из пешеходной доступности остановок общественного транспорта, регулярности его движения и ценовой доступности

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении требований к региональному стандарту транспортного обслуживания населения, в нем предусматривается соблюдение доступности, безопасности и комфортности регулярных перевозок пассажиров. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Региональный стандарт транспортного обслуживания населения устанавливает перечень и целевые значения показателей, характеризующих доступность, безопасность и комфортность для населения субъектов Российской Федерации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом во взаимосвязи с перевозками пассажиров и багажа иными видами транспорта общего пользования, организация которых отнесена к компетенции исполнительных органов субъектов Российской Федерации на пятьлет, в том числе по годам, с указанием значений показателей на текущий год", - говорится в постановлении.

Отмечается, что показатели, характеризующие доступность регулярных перевозок пассажиров, будут формироваться из пешеходной доступности остановок общественного транспорта, регулярности его движения и ценовой доступности.

Кроме того, в требованиях к региональному стандарту учитывается техническая безопасность перевозок пассажиров, которая определяет долю дорожно-транспортных происшествий, произошедших по вине водителей, технической неисправности автобусов, трамваев, троллейбусов и по причине неудовлетворительного состояния дорог.

В документе также добавляется, что показателем комфортности для перевозок пассажиров является выполнение поездок автомобильного и городского наземного электрического транспорта по расписанию, оснащение безналичной системой оплаты поездок, электронным информационным таблом, местами для перевозки детских колясок, велосипедов, а также системами контроля температуры воздуха в салоне.

Постановление вступает в силу с 1 марта 2024 года.