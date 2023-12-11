"Дочки" Siemens и Volkswagen запросили у Берлина компенсации из-за потерь в РФ

О планах запросить компенсации от государства в связи с потерями в России ранее заявляло дочернее предприятие концерна BASF - нефтегазовая компания Wintershall Dea

БЕРЛИН, 11 декабря. /ТАСС/. Дочерние предприятия концернов Siemens и Volkswagen - производитель железнодорожной техники Siemens Mobility и банк Volkswagen Bank - запросили у правительства ФРГ компенсации из-за финансовых потерь в России. Об этом сообщило агентство DPA.

"Как и многие другие германские компании, Siemens обезопасила инвестиции в России, прибегнув к инструменту инвестиционных гарантий со стороны федерального правительства", - отметил DPA представитель Siemens Mobility. По его словам, компания находится в контакте с кабмином и аудиторской корпорацией PwC, которой была поручена реализация инвестиционных гарантий. В Volkswagen Bank агентству сообщили о том, что соответствующая процедура продолжается, не приведя деталей.

Ранее о планах запросить компенсации от государства в связи с потерями в России заявило дочернее предприятие концерна BASF - нефтегазовая компания Wintershall Dea. "Я могу подтвердить, что Wintershall DEA AG воспользовалась инвестиционными гарантиями правительства в связи с Россией", - приводит DPA слова представителя Минфина ФРГ. "Мы уже давно ведем переговоры с Wintershall DEA AG по этим гарантиям и возможным сценариям нанесенного ущерба", - отметил он.

В середине ноября статс-секретарь в Минэкономики ФРГ Михаэль Кельнер в ответе на депутатский запрос сообщил, что власти получили 16 запросов от восьми компаний, пожелавших воспользоваться инвестиционными гарантиями государства с связи с проектами в России. По его данным, речь идет в общей сложности о 2,8 млрд евро.