МВФ повысил прогноз рост ВВП Украины в 2023 году до 4,5%

Глава миссии Международного валютного фонда на Украине Гэвин Грей отметил, что в 2024 году этот показатель должен составить 3-4%

ВАШИНГТОН, 12 декабря. /ТАСС/. Международный валютный фонд (МВФ) повысил свой прогноз по росту ВВП Украины в 2023 году до 4,5%, а также ожидает рост ВВП в 2024 году до 3-4%. Об этом сообщил на онлайн-конференции глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей.

"МВФ повысил прогноз роста ВВП до 4,5% в этом году, и мы ожидаем рост в следующем году от 3% до 4%", - сказал он. Представитель МВФ не привел данных предыдущих прогнозов по росту украинского ВВП.

При этом Грей подчеркнул, что из-за продолжающегося конфликта на Украине "перспективы [развития украинской экономики] остаются исключительно неопределенными".

В опубликованном в октябре докладе МВФ о перспективах развития мировой экономики отмечалось, что темпы роста экономики Украины в 2023 году составят 2%, в 2024 году - 3,2%. При этом фонд подчеркивал "необычайно высокую степень неопределенности" на Украине.