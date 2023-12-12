В Якутии планируют построить дорогу, которая свяжет порт и строящуюся АЭС

Инвестпроект по строительству глубоководного порта-хаба в акватории Северного морского пути в море Лаптевых предусматривает расширение границ порта Тикси и строительство нового глубоководного морского терминала в районе села Найба

ЯКУТСК, 12 декабря. /ТАСС/. Власти Якутии планируют строительство дороги из морского порта Найба в море Лаптевых до Усть-Куйгы, где ГК "Росатом" строит атомную станцию малой мощности (АСММ) для развития Кючусского горнопромышленного кластера. Об этом сообщил глава региона Айсен Николаев.

"Планируемая грузовая база морского порта за счет развития инвестпроектов в Арктике и Якутии составит 15 млн тонн ежегодно. От Найбы мы планируем построить дорогу до Усть-Куйгы, где Росатом строит атомную станцию малой мощности для развития Кючусского горнопромышленного кластера", - приводит пресс-служба слова Николаева.

Николаев выступил с докладом о планах агломерации Тикси-Найба на совещании по развитию опорных населенных пунктов Арктической зоны РФ, которое состоялось в понедельник под руководством президента РФ Владимира Путина в Архангельске.

Инвестиционный проект по строительству глубоководного порта-хаба в акватории Северного морского пути в море Лаптевых предусматривает расширение границ порта Тикси и строительство нового глубоководного морского терминала в районе села Найба Булунского района, которое находится в 112 км от административного центра - поселка Тикси.

Ожидается, что реализация проекта АСММ обеспечит энергонезависимость и социально-экономическое развитие арктических территорий Якутии, станет сердцем одного из крупнейших в России минерально-сырьевых центров, который в перспективе обеспечит электроэнергией промышленные предприятия. Речь идет о развитии месторождений Кючус, Депутатское, Тирехтях.