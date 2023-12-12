В Туве в 2024 году планируют отремонтировать старейший сельский драмтеатр

На проведение работ предполагается выделить 22,7 млн рублей

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Старейший в Туве сельский Монгун-Тайгинский драматический театр им. Ч. Артай-Оола будет впервые капитально отремонтирован по национальному проекту "Культура" в 2024 году. На это предполагается потратить 22,7 млн рублей, сообщил ТАСС министр культуры республики Виктор Чигжит.

"Один из старейших в Туве сельских театров - Монгун-Тайгинский драматический театр им. Ч. Артай-Оола, который находится в отдаленном селе Мугун-Аксы, будет капитально отремонтирован в 2024 году на национальному проекту "Культура". На ремонт выделено 22,7 млн рублей", - сообщил Чигжит.

По данным регионального министерства культуры, здание театра будет полностью отремонтировано, заменено оборудование в зрительном зале, гримерках.

Всего, по данным министерства, на мероприятия в рамках нацпроекта "Культура" в Туве в 2024 году будет выделено около 420 млн рублей. Большая часть средств - 233,33 млн рублей - пойдет на реконструкцию здания Тувинского государственного театра кукол. При реконструкции будет обновлена механика сцены, сделан новый вестибюль. Проект предусматривает два новых зрительных зала вместимостью около 200 человек. Также в 2024 году будет проведен ремонт четырех сельских клубов республики и реконструирована детская школа искусств в селе Сарыг-Сеп Каа-Хемского района.

Монгун-Тайгинский драматический театр им. Ч. Артай-Оола работает в селе Мугун-Аксы Монгун-Тайгинского района республики. Он появился в 1971 году как народный театр. В 1988 году режиссером театра назначена заслуженный работник культуры Республики Тыва Ульяна Монгуш. Ее постановки сделали театр известным на всю Сибирь. Были поставлены спектакли по произведениям тувинских писателей, местных сказок, а также по произведениям Чехова, Гоголя и других. Сегодня в репертуаре коллектива более 40 постановок.