"Кухня на районе" появилась в восьми городах России

В каждом городе к заказу доступно около 15 наименований продукции

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Сервис экспресс-доставки готовой еды "Кухня на районе" начала работать в Казани, Ногинске, Калуге, Твери, Коломне, Орехово-Зуево, Нижнем Новгороде и Великом Новгороде. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организации.

"Городская служба доставки еды "Кухня на районе" появилась в восьми городах - в Казани, Ногинске, Калуге, Твери, Коломне, Орехово-Зуево, Нижнем Новгороде и Великом Новгороде", - рассказали в пресс-службе.

В компании отметили, что выход на новые рынки произошел благодаря сотрудничеству с онлайн-ретейлером "Самокат", который представлен во всех перечисленных регионах. К заказу доступно около 15 наименований предлагаемой продукции в каждом городе. В планах компании увеличение ассортимента до московского уровня и участие во всех подкатегориях готовой еды: завтраки, обеды, перекусы, салаты, десерты.

В сентябре 2023 года "Кухня на районе" запустилась в Санкт-Петербурге - изначально ассортимент сервиса появился в 20 дарксторах "Самоката". Сейчас география присутствия расширилась до 180 дарксторов в городе.

"Кухня на районе" основана в 2017 году.