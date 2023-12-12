В Казахстане с 2024 года запустят автоматизированную систему проверок бизнеса

Как сообщил президент страны Касым-Жомарт Токаев, это позволит в два раза сократить плановые инспекции и уменьшить количество штрафов

АСТАНА, 12 декабря. /ТАСС/. Власти Казахстана с 1 января 2024 года запустят автоматизированную систему для бесконтактных проверок бизнеса. Об этом сообщил президент страны Касым-Жомарт Токаев на церемонии награждения лауреатов премий для бизнеса "Алтын Сапа" и "Парыз".

"Важным инструментом ограничения давления контролирующих органов на бизнес станет автоматизированная система управления рисками. Она будет запущена с 1 января 2024 года и позволит назначать бесконтактные проверки. В результате в два раза сократятся плановые инспекции бизнеса, в разы уменьшится количество штрафов", - сказал Токаев, слова которого приводит его пресс-служба.

По его словам, правительство и бизнес-сообщество провели большую совместную работу по выявлению избыточных требований, препятствующих развитию предпринимательства. "Оказалось, что более 10 тыс. норм не соответствуют базовым условиям новой регуляторной политики. На сегодняшний день 90% из них исключены, оставшиеся будут устранены до конца года", - пояснил президент Казахстана.

Он отметил, что системной перезагрузке отношений между бизнесом и государством будет содействовать разрабатываемый сейчас новый Налоговый кодекс. В частности, в нем закладывается переход фискальных органов на сервисную модель администрирования.

"Планируется на 30% снизить налоговую отчетность для субъектов бизнеса. Количество налоговых платежей будет оптимизировано как минимум на 20%. Отменяются расчеты и декларации по налогу на транспортные средства, а также расчеты по земельному налогу и имуществу при сумме налоговых обязательств менее 1 млн тенге. Блокировка банковских счетов предпринимателей будет допускаться только на средства, равные их налоговой задолженности", - уточнил Токаев.

Об инвестициях

Токаев заявил, что в республике разработали новые меры для привлечения инвестиций, которые будут способствовать экономическому росту.

"В недавнем послании [народу Казахстана] мною поставлена амбициозная задача к 2029 году увеличить объем национальной экономики в два раза - до $450 млрд. Эта задача - не плод пустых фантазий, но тщательно просчитанный правительством план действий. Для решения этой задачи необходимо запустить новый инвестиционный цикл, который станет важным элементом экономического роста нашей страны", - сказал Токаев.

Он напомнил, что на прошлой неделе подписал указ о мерах по повышению эффективности работы по привлечению инвестиций. "Теперь деятельность инвестиционного штаба будет нацелена на своевременную и беспрепятственную реализацию проектов. Штаб получил право разрабатывать нормативные правовые акты, имеющие силу закона. Крайне важно то, что штаб наделен полномочиями принимать решения, обязательные к исполнению госорганами и нацкомпаниями. Эти меры призваны содействовать улучшению инвестиционного климата в стране", - пояснил президент Казахстана.

Он отметил, что в привлечении инвестиций главным должен стать принцип "ноль бюрократии - максимум конкретных действий". "В соответствии с моим поручением, инвесторы, вкладывающие свои средства в обрабатывающий сектор, в следующем году будут освобождаться от уплаты налогов в течение трех лет. Эти системные меры носят беспрецедентный и решительный характер. Иначе в условиях жесткой международной конкуренции за инвестиции нам будет сложно добиться намеченных целей", - подчеркнул Токаев.