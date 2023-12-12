Red Wings в январе 2024 года запускает рейсы из Тюмени в Волгоград

Стоимость билетов будет начинаться от 6,5 тыс. рублей

ТЮМЕНЬ, 12 декабря. /ТАСС/. Авиакомпания Red Wings начинает выполнение полетов из Тюмени в Волгоград с 15 января 2024 года, сообщили в пресс-службе аэропорта Рощино.

"С 15 января 2024 года авиакомпания Red Wings приступает к выполнению полетов из аэропорта Рощино в Волгоград. Рейсы запланированы с частотой один раз в неделю по понедельникам", - говорится в сообщении.

Самолеты будут отправляться из Тюмени в 18:05, прибытие в Волгоград - 18:55, время в пути составит 2 часа 50 минут. Полеты будут выполняться на воздушных судах SSJ 100. Стоимость билетов - от 6,5 тыс. рублей.

По данным сайта авиакомпании Red Wings, рейсы из Волгограда в Тюмень также будут выполняться по понедельникам.