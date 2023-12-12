Российский рынок акций перешел к росту ведущих индексов

На открытии торгов индекс Мосбиржи снижался на 0,18%, РТС рос на 0,46%

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Российский рынок акций в начале торгов на Мосбирже демонстрирует рост ведущих индексов, свидетельствуют данные торгов.

По данным биржи на 10:00 мск, индекс Мосбиржи снижался на 0,18%, до 3 020,61 пункта, долларовый индекс РТС находился на уровне 1 052,79 пункта (+0,46%).

К 10:18 мск индекс Мосбиржи находился на уровне 3 027,52 пункта (+0,04%), а индекс РТС равнялся 1 053,83 пункта (+0,56%).

В то же время курс доллара на торгах Мосбиржи составлял 90,49 рубля (-0,21%), евро находился на уровне 97,61 рубля (-0,1%). Курс юаня находился на отметке 12,594 рублей (-0,11%).