Первый энергоблок АЭС "Аккую" в Турции получил разрешение на ввод в эксплуатацию

По словам генерального директора "Аккую нуклеар" Анастасии Зотеевой, компания выходит "на новый и ответственный этап в жизни проекта"

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Первый энергоблок строящейся в Турции АЭС "Аккую" получил разрешение турецких властей на ввод в эксплуатацию. Об этом сообщается в Telegram-канале Росатома.

"Решение Агентства по ядерному регулированию Турции о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию первого блока АЭС "Аккую" подтверждает, что мы выполнили все требования турецкого законодательства, международных стандартов сооружения АЭС и готовы двигаться дальше. Мы выходим на новый, важный и ответственный этап в жизни проекта", - приводятся в сообщении слова генерального директора "Аккую нуклеар" Анастасии Зотеевой.

Уточняется, что следующим этапом станет получение лицензии на эксплуатацию первого энергоблока, которая позволит приступить к загрузке ядерного топлива в реактор и начать предпусковые контрольные операции. Специалисты продолжают разработку технической документации для подачи заявки на получение лицензии.

АЭС "Аккую" - первая атомная электростанция в Турецкой Республике, которая сооружается российской государственной корпорацией "Росатом". Проект АЭС "Аккую" включает четыре энергоблока с реакторами российского дизайна ВВЭР поколения III+. Мощность каждого энергоблока АЭС составит 1 200 МВт. Сооружение АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели Build-Own-Operate ("строй-владей-эксплуатируй").

По условиям межправительственного соглашения ввод в эксплуатацию первого энергоблока АЭС должен состояться в течение семи лет после получения всех разрешений на строительство блока. С учетом получения лицензии на строительство энергоблока №1 в 2018 году этот срок означает 2025 год.