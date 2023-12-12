Более 1 млрд рублей инвестируют в производство оборудования для альпинизма в Подмосковье

На предприятии создадут около 200 рабочих мест

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Инвестиции в расширение производства устройств для альпинизма в подмосковной Истре превысят 1 млрд рублей, проект будет реализован в две очереди, на предприятии создадут около 200 рабочих мест, сообщила пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

"Общий объем инвестиций в реализацию проекта в городском округе Истра составит более 1 млрд рублей. На предприятии будет создано не менее 200 рабочих мест для жителей Подмосковья. Инвестпроект, предполагающий расширение действующего производства, будет реализован в две очереди. Завершить строительство и запустить первую очередь инвестор планирует в I квартале 2024 года, вторая очередь будет запущена через год - в I квартале 2025 года", - приводятся в сообщении слова зампредседателя правительства - министра инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерины Зиновьевой.

В пресс-службе уточнили, что инвестором выступает компания "Венто", специализирующаяся на оснащении предприятий системами, которые позволяют осуществлять безопасное выполнение высотных работ в любой производственной отрасли и при различных условиях. Запуск нового завода в Истре позволит значительно увеличить производственные мощности предприятия и список наименований продукции. Так, на новом производстве в Подмосковье компания планирует запустить в работу не только производственно-складской комплекс, но испытательный полигон. Там будут испытывать произведенные на предприятии системы до их отправки на сертификацию, а также демонстрировать возможности компании потенциальным заказчикам.