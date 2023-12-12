Spiegel: разработка системы ПРО в ФРГ обойдется в пять раз дороже ожидаемого

По информации журнала, изначально планировали потратить €240,6 млн, в настоящее время требуемая сумма достигает порядка €1,3 млрд

БЕРЛИН, 12 декабря. /ТАСС/. Проект по разработке системы ПВО по защите от дронов и ракет так называемого ближнего радиуса действия в Германии обойдется в пять раз дороже, чем планировалось ранее. Об этом пишет журнал Der Spiegel со ссылкой на документ Минфина ФРГ бюджетному комитету Бундестага.

По информации издания, Минобороны ФРГ начало работу над проектом еще в 2020 году. В то время предполагалось, что затраты на его реализацию составят €240,6 млн. Однако в настоящее время требуемая сумма достигает порядка €1,3 млрд.

Ожидается, что бюджетный комитет обсудит данный вопрос в среду. Он должен одобрить все закупки вооружений, стоимость которых превышает €25 млн. Помимо системы противоракетной обороны, в повестке дня последнего очередного заседания кабинета министров перед рождественскими каникулами имеется еще несколько оборонных проектов.

В документе министерство финансов и министерство обороны признают, что затраты на разработку высоки, например, потому что система управления должна быть "интегрирована с датчиками и исполнительными устройствами во все компоненты мобильной системы". Кроме того, на фоне нынешнего конфликта на Украине, как отмечается в письме ведомств, необходимо было повысить уровень защиты платформ в ближнем радиусе действия.