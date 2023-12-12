СПбМТСБ и Иранская товарная биржа обсудили организацию торгов ключевыми товарами

Согласно заявлению СПбМТСБ, по итогам встречи стороны запланировали подготовку соглашения о сотрудничестве

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) и Иранская товарная биржа (IME) обсудили расширение возможностей по организации торгов ключевыми товарами на обеих площадках. Об этом говорится в сообщении СПбМТСБ.

Биржа уточнила, что со стороны иранских производителей на таких торгах может быть представлена агропромышленная продукция, а со стороны российских - лесоматериалы и металлопродукция.

Рабочая встреча делегации СПбМТСБ с представителями IME состоялась в Тегеране. Делегации также посетили II Международную выставку Eurasia Expo 2023.

Кроме того, стороны обсудили форматы информационного обмена и технологического сотрудничества бирж, консультации российских и иранских брокеров и другие вопросы. "По итогам встречи стороны запланировали подготовку соглашения о сотрудничестве", - отмечается в сообщении СПбМТСБ.