Россия ожидает, что товарооборот с Египтом может достигнуть $7 млрд

Как заявил торговый представитель РФ в Египте Алексей Теванян, за последние девять месяцев этот показатель увеличился более чем на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

КАИР, 12 декабря. /ТАСС/. Россия ожидает, что товарооборот с Египтом по итогам года достигнет $7 млрд. Об этом заявил торговый представитель РФ в Египте Алексей Теванян, выступая на церемонии открытия в Каире российского павильона Made in Russia на международной выставке продуктов питания и напитков Food Africa-2023.

"Товарооборот между Египтом и Россией за последние девять месяцев увеличился более чем на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ожидаем, что по итогам года цифра может приблизиться или даже превысить $7 млрд", - сказал Теванян. По его словам, рост товарооборота, несмотря на все трудности и в России, и в Египте, является главным свидетельством того, что двусторонние отношения развиваются, а российские товары поступают на египетский рынок.

Торговый представитель России отметил, что "в Египте еще с прошлого года многие говорят о российском павильоне", который был открыт на выставке в 2022 году. "Я думаю, что хорошо врежется в память и сегодняшнее открытие. Гораздо важнее то, что потихоньку наша продукция начинает проникать на египетский рынок и завоевывать сердца покупателей", - сказал торгпред.

Экспозиция Made in Russia организована Российским экспортным центром. На площади более 300 кв. м свою продукцию представят 19 российских производителей.

Крупнейшая на Африканском континенте выставка продуктов питания и напитков Food Africa, которая проводится в Египте в восьмой раз и продлится до 14 декабря, открылась во вторник в Международном выставочном центре в Каире. В ней принимают участие более 700 компаний - производителей из 30 стран.