Иран подпишет соглашение о свободной торговле с ЕАЭС 25 декабря

Замглавы МИД исламской республики по экономическим вопросам Мехди Сафари отметил, что документ будет подписан в Санкт-Петербурге

ДУБАЙ, 12 декабря. /ТАСС/. Иран и Евразийский экономический союз (ЕАЭС) подпишут соглашение о создании зоны свободной торговли (ЗСТ) 25 декабря в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил заместитель главы МИД исламской республики по экономическим вопросам Мехди Сафари.

"Соглашение о преференциальной торговле со странами Евразии будет подписано 25 декабря", - цитирует его агентство Tasnim. Сафари, пишет агентство ILNA, уточнил, что документ будет подписан в Санкт-Петербурге. Он отметил, что Иран начнет развивать партнерство со странами объединения с Армении. Тегеран также надеется, что соглашение о ЗСТ позволит увеличить объемы торговли с Россией и Белоруссией.

8 декабря вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что соглашение о ЗСТ между Ираном и ЕАЭС планируется подписать в декабре. Он добавил, что в ближайшее время Россия и Иран подпишут межгосударственный договор. Новак отметил, что российский лидер Владимир Путин и президент Ирана Эбрахим Раиси в ходе состоявшихся в Москве 7 декабря переговоров подробно "прошлись" по всей цепочке торгово-экономических отношений, обсудили финансово-банковские взаимоотношения и расчеты.