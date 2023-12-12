МЭР пообещало к 2035 году представить амбициозные обязательства по снижению выбросов

Россия не планирует пересматривать старый определяемый на национальном уровне вклад, заявил первый заместитель министра экономического развития РФ Илья Торосов

ДУБАЙ, 12 декабря. /ТАСС/. Россия не планирует пересматривать старый определяемый на национальном уровне вклад (ОНУВ) - обязательства по снижению выбросов в рамках реализации парижского соглашения - по итогам 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28). В дальнейшем будет направлен новый, заявил в беседе с корреспондентом ТАСС первый заместитель министра экономического развития России Илья Торосов.

"В соответствии с требованиями парижского соглашения, новый ОНУВ с целью на 2035 год необходимо направить к 2025 году. Чтобы получить актуальные данные для нового ОНУВ, мы реализуем проект по созданию "Российской системы климатического мониторинга (ВИП ГЗ - прим. ТАСС). Обновлять старый ОНУВ мы пока не планируем", - сказал Торосов на полях климатической конференции в Дубае.

По его словам, вопрос обновления ОНУВ зависит от реализации системы климатического мониторинга. Эта научно-технологическая инфраструктура создается для оценки и прогнозирования динамики климатических характеристик. Как отметил Торосов, она формирует высокоточные прогнозы изменений климата, моделирует экономические и климатические эффекты будущих мероприятий по сокращению выбросов. Проект стартовал в 2022 году, в нем принимают участие более 40 ведущих научных организаций.

"До конца года мы запустим и обновим пункты наблюдений по всей России и в прибрежных зонах. Это обеспечит данными для проведения эффективной декарбонизации и надежного адаптационного планирования. Мы готовы предлагать партнерам как российскую экспертизу, так и данные исследований в качестве информационной базы для планирования и реализации климатических мер", - подчеркнул Торосов.

Парижское соглашение декларировало сокращение выбросов парниковых газов всеми государствами независимо от степени их экономического развития. В документе отсутствуют конкретные количественные обязательства по снижению или ограничению выбросов, однако начиная с 2023 года участники соглашения должны пересматривать свои ОНУВ в сторону повышения амбициозности каждые пять лет. Они также обязаны разработать национальные стратегии перехода на безуглеродную экономику и наладить международный обмен зелеными технологиями.