Объем ФНБ на 1 декабря составил 13,432 трлн рублей

Также объем ликвидных активов Фонда национального благосостояния составил 6,74 трлн рублей

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Объем средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 декабря составил 13,432 трлн рублей, или 9% прогнозируемого на 2023 год ВВП РФ, сообщается в материалах на сайте Минфина.

"По состоянию на 1 декабря 2023 г. объем ФНБ составил 13 432 971,8 млн рублей или 9,0% ВВП, прогнозируемого на 2023 год <…> что эквивалентно 151 129,1 млн долларов США", - говорится в сообщении.

На 1 декабря объем ликвидных активов ФНБ составил 6,74 трлн рублей (4,5% ВВП, прогнозируемого на 2023 год). На 1 ноября объем ликвидных активов ФНБ составлял 6,93 трлн рублей.

Отмечается, что совокупная расчетная сумма дохода от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в Банке России, пересчитанного в долларах, за период с 15 декабря 2022 года по 30 ноября 2023 года составила $123,5 млн, что эквивалентно 10,98 млрд рублей.

Курсовая разница по номинированным в иностранной валюте активам фонда и переоценка стоимости золота, в которое инвестированы средства фонда, за период с 1 января по 30 ноября 2023 года в совокупности составили 1,972 трлн рублей.

В настоящее время на счетах ФНБ в ЦБ размещено €3,26 млрд, 279,77 млрд китайских юаней, 508,26 тонны золота в обезличенной форме, 1,187 млрд рублей (включая средства в сумме 938,9 млн рублей, зачисленные в федеральный бюджет в результате частичного погашения облигаций ООО "НЛК-Финанс", которые подлежат перечислению в ФНБ).