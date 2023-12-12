Захарова: ЕС не удастся навредить РФ регламентом по ограничению импорта российского газа

Официальный представитель МИД России отметила, что это еще одна попытка создать псевдоюридическую схему с целью нанести ущерб конкурентоспособности экономики страны

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Новый регламент ЕС, направленный на ограничения в отношении поставок газа из России и Белоруссии, не сможет нанести ущерб российской экономике и ударит бумерангом по его инициаторам. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Это еще одна попытка создать псевдоюридическую схему с целью нанести ущерб конкурентоспособности экономики нашей страны. Добиться этого им не удастся. Не получалось делать это ранее, не получится и сейчас. Дело в том, что большинство принимаемых в ЕС антироссийских мер, в том числе и в энергетике, бумерангом бьет по их инициаторам", - указала дипломат.

Она пояснила, что речь идет о работе ЕС над проектом регламента, который должен наделить страны - члены правом на национальном уровне вводить ограничения в отношении поставок природного газа, включая сжиженный природный газ (СПГ), из России и Белоруссии.

Захарова подчеркнула, что эта мера является "дискриминационной в отношении нашей страны".

По ее словам, в условиях, когда предложение энергоресурсов, в том числе СПГ, носит ограниченный характер, а спрос на углеводороды из Азиатско-Тихоокеанского региона растет опережающими темпами, "любые запреты в странах ЕС на импорт российского газа приведут лишь к географической переориентации российского экспорта на новые быстроразвивающиеся рынки".

"А в случае с СПГ в силу его мобильности такой сценарий представляется наиболее реалистичным, - продолжила Захарова. - Россия не собирается отказываться от масштабных планов в области СПГ, развитие соответствующей инфраструктуры является одним из приоритетов в энергетической сфере".

Дипломат отметила, что РФ намерена нарастить ежегодное производство СПГ с текущих 33 до 100 млн тонн в год, а планируемый объем инвестиций в отрасли превышает 6 трлн рублей.