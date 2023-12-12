Украинский "Ощадбанк" сообщил о нарушениях в работе из-за сбоя в сети "Киевстара"

В финансовой организации пообещали полностью восстановить функционал терминалов и банкоматов только после ликвидации сбоя сервисов мобильного оператора

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Часть банкоматов, pos-терминалов и информационно-платежных терминалов Государственного сберегательного банка Украины ("Ощадбанк") не функционируют из-за проблем в работе сети одного из крупнейших украинских мобильных операторов компании "Киевстар". Об этом сообщает издание "Общественное" со ссылкой на пресс-службу банка.

"Ощадбанк" отмечает, что полное восстановление терминалов и банкоматов произойдет только после ликвидации сбоя сервисов "Киевстара".

Ранее издание Klymenko Time сообщило, что о возможных сбоях предупредил "Приватбанк", часть банкоматов и терминалов которого использует для работы мобильные карты.

Масштабный сбой в сети оператора "Киевстар" произошел на Украине утром 12 декабря. Пользователи в разных городах страны сообщали об отсутствии связи и домашнего интернета, сайт компании не открывался. Позже в "Киевстаре" заявили, что причиной неполадок стала хакерская атака.

Сбой сети "Киевстара" привел к многочисленным проблемам среди жителей Украины. Энергохолдинг "ДТЭК" предупредил об отключении части телефонных номеров, которые компания использовала для связи, и рекомендовал использовать для контактов другие каналы. По данным украинского издания Klymenko Time, о возможных сбоях предупредил "Приватбанк", часть банкоматов и терминалов которого использует для работы мобильные карты. Отключилась система национального роуминга, поскольку сети других операторов не могут получить информацию от "Киевстара".

Новостной портал Liga.net со ссылкой на министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова в районе 13:00 мск сообщил, что устранение проблем в работе украинского оператора сотовой связи "Киевстар" займет еще не менее четырех-пяти часов. Сеть компании охватывает, по ее собственным данным, все регионы страны, она включает около 24,4 млн мобильных абонентов и более 1 млн пользователей широкополосного интернета.