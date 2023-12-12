Госдума приняла в I чтении освобождение от НДС подрядчиков ИЖС по эскроу-счетам

Как отметили в кабине, принятие законопроекта направлено на снижение стоимости объектов индивидуального жилищного строительства

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный на освобождение от НДС подрядчиков, которые строят индивидуальные жилые дома и используют для расчета с физлицами счета эскроу. Документ был инициирован правительством РФ.

Чтобы получить налоговую льготу, подрядчик должен работать на основании договора, заключенного с физическим лицом в соответствии с федеральным законом "О строительстве жилых домов по договорам строительного подряда с использованием счетов эскроу".

Принятие законопроекта направлено на снижение стоимости объектов индивидуального жилищного строительства и, как следствие, на повышение доступности возведения таких объектов для граждан РФ, указывают в кабмине.

Как пояснил зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Алтухов, по предложению правительства расширяется спектр инструментов, стимулирующих развитие жилищного строительства. "Речь идет о строительстве индивидуальных жилых домов. Считаю, что этот механизм повысит защищенность граждан от недобросовестных подрядчиков, а также создаст стимулы для развития этого сектора строительной отрасли. Думаю, что эта льгота должна снизить стоимость работ и повысить доступность возведения жилых домов для граждан", - сказао он.