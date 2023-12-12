Эксперт: Россия пока крайне далека от создания суверенного Рунета

По мнению главы "Лиги безопасного интернета" Екатерины Мизулиной, РФ в этом плане отстала от Китая, но сейчас наверстывает упущенное

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 декабря. /ТАСС/. России еще предстоит создать инфраструктуру для обретения суверенного интернета, по этому пути необходимо двигаться, считает глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина.

"Мы пока от ситуации суверенного Рунета крайне далеки. Это требует работы специалистов - многолетней, кропотливой - по созданию всей инфраструктуры. Многие привыкли говорить, что мы идем куда-то в китайскую сторону и будем брать китайскую модель, [но они] немножко не понимают, что вкладывается в эти понятия. На самом деле Китай такие риски и угрозы зависимости от общемировой инфраструктуры, которая в первую очередь завязана на США, осознал очень давно, начал над этим работать структурно, системно", - сказала Мизулина во время встречи со студентами в Нижнем Новгороде, отвечая на вопрос ТАСС.

По ее мнению, РФ в этом плане отстала от Китая, но сейчас наверстывает упущенное.

"Но это не 2, 3, 4 года, это лет 10 нам потребуется, чтобы создать [инфраструктуру]. В этом направлении двигаться надо, но пока мы туда будем двигаться, как будут меняться технологии - это тоже большая история", - добавила Мизулина.