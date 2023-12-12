Дума одобрила в I чтении отмену госрегистрации при экспорте пестицидов и агрохимикатов

Как отметили в кабмине, госрегистрация пестицидов и агрохимикатов, предназначенных для экспорта, устанавливает излишнюю административную нагрузку на изготовителей

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект об отмене обязательной государственной регистрации для производимых на экспорт пестицидов и агрохимикатов. Документ был инициирован правительством РФ.

Как отмечают в правительстве, государственная регистрация пестицидов и агрохимикатов, предназначенных для экспорта, устанавливает излишнюю административную нагрузку на изготовителей пестицидов и агрохимикатов, предназначенных для экспорта. "За время, затрачиваемое на испытания и получение упомянутых экспертиз, зарубежные рынки занимают иностранные конкуренты", - говорится в пояснительной записке.

Законопроектом предлагается отменить госрегистрацию пестицидов и агрохимикатов, предназначенных для экспорта и не предназначенных для применения на территории РФ. Требования к производству пестицидов и агрохимикатов, их хранению и перевозке установлены нормативными правовыми актами РФ.

Чтобы не допустить обращения на территории РФ пестицидов и агрохимикатов, не предназначенных для применения на территории РФ, а также для государственного контроля (надзора) в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами законопроектом предусматривается включение информации о производстве и вывозе с территории РФ таких пестицидов и агрохимикатов в Федеральной государственной информационной системе прослеживаемости пестицидов и агрохимикатов.

В случае принятия документ вступит в силу с 1 сентября 2024 года.