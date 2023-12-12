ФПК реализует безналичную оплату во всех вагонах своих поездов в начале 2024 года

Глава ФПК Владимир Пястолов сообщил, что для этого перевозчик ведет работу по обновлению программного обеспечения специальных терминалов, с помощью которых проводники осуществляют контроль посадки пассажиров в поезд

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Безналичная оплата товаров и услуг станет доступна в каждом вагоне поездов дальнего следования Федеральной пассажирской компании в первом квартале 2024 года. Для этого перевозчик ведет работу по обновлению программного обеспечения специальных терминалов, с помощью которых проводники осуществляют контроль посадки пассажиров в поезд. Об этом журналистам сообщил глава ФПК Владимир Пястолов.

"Сегодня в каждом нашем поезде у пассажиров есть возможность оплатить товары и услуги банковскими картами. Однако мы работаем над тем, чтобы терминалами был оснащен каждый вагон. Сегодня эта работа проведена в 90 поездах. В первом квартале 2024 года завершим", - сказал он.

Ранее ФПК планировала завершить оснащение каждого вагона банковским терминалом до конца 2023 года. Однако с учетом большого объема работы на федеральном уровне оснастить приложением все устройства планируется в начале 2024 года.